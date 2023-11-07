Атлетико - Селтик

07.11.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 4 тур Атлетико - Селтик
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа E
3 тур
25 октября, среда 22:00 Селтик Атлетико
Лига Европы (2011/2012), группа I
Квалификация, 5 тур
30 ноября, среда 22:00 Селтик 0:1 Атлетико
Квалификация, 1 тур
15 сентября, четверг 23:05 Атлетико 2:0 Селтик
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