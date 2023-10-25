Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Милан
ПСЖ - Милан: обзор матча 25 октября 2023
ПСЖ
25.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 0
Завершен
Милан
32'
К. Мбаппе
53'
Р. Коло Муани
89'
Л. Кан Ин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Милан
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
А. Хакими
90'
+3
90'
Замена
С. Кьер
️️️️
Ф. Томори
ГОЛ! 3:0!
Л. Кан Ин
Пас отдал
В. Заир-Эмери
89'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Коло Муани
82'
77'
Замена
Т. Побега
️️️️
Ю. Муса
77'
Замена
Я. Адли
️️️️
Р. Крунич
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
У. Дембеле
71'
Замена
Ф. Руис
️️️️
М. Угарте
71'
62'
Желтая карточка
П. Калюлю
61'
Желтая карточка
Ф. Томори
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
53'
46'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
М. Тиав
Желтая карточка
У. Дембеле
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
В. Заир-Эмери
32'
Желтая карточка
А. Хакими
16'
7'
Желтая карточка
Р. Крунич
4'
Желтая карточка
М. Тиав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЛФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ПЗ
33
Раде Крунич
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ЦП
27
Рафаэль Леау
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
80
Юнус Муса
РФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
21
Эрнандес
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
2
Хакими
5
Угарте
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Мбаппе
9
Муани
10
Дембеле
4-1-2-3
16
Меньян
15
Калюлю
12
Тиав
23
Томори
19
Эрнандес
33
Крунич
14
Рейндерс
11
Пулишич
80
Муса
9
Жиру
27
Леау
2
Хакими
20
Мукиэле
20
Мукиэле
2
Хакими
5
Угарте
8
Руис
8
Руис
5
Угарте
10
Дембеле
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Дембеле
9
Муани
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Муани
23
Томори
24
Кьер
24
Кьер
23
Томори
12
Тиав
2
Калабрия
2
Калабрия
12
Тиав
80
Муса
4
Побега
4
Побега
80
Муса
33
Крунич
29
Адли
29
Адли
33
Крунич
Остались в запасе
ПСЖ
Милан
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча ПСЖ - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Милан
Винисиус не перейдет в «ПСЖ» по трем причинам
11:58
2
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
Вчера, 20:25
1
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Конкурент Сафонова не играет 10 месяцев и готов уйти из «ПСЖ»
Вчера, 12:27
1
Винисиус не перейдет в «ПСЖ» по трем причинам
11:58
2
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
Вчера, 20:25
1
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Конкурент Сафонова не играет 10 месяцев и готов уйти из «ПСЖ»
Вчера, 12:27
1
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+