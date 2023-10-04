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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Манчестер Сити: обзор матча 04 октября 2023
РБ Лейпциг
04.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
48'
Л. Опенда
25'
Ф. Фоден
84'
Х. Альварес
90+2'
Ж. Доку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Манчестер Сити
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ж. Доку
Пас отдал
Х. Альварес
87'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Силва
Замена
А. Айдара
️️️️
Н. Зайвальд
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
Х. Альварес
Пас отдал
Ж. Доку
79'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Ф. Фоден
Желтая карточка
Д. Раум
78'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Ю. Поульсен
75'
Желтая карточка
К. Шлагер
73'
72'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Аканджи
72'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Б. Шешко
️️️️
Э. Форсберг
70'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Л. Опенда
70'
65'
Желтая карточка
М. Аканджи
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Ю. Поульсен
48'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Льюис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
23
Люкеба
16
Клостерманн
21
Шлагер
13
Зайвальд
10
Форсберг
7
Симонс
15
Поульсен
17
Опенда
3-3-3-1
31
Эдерсон
95
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
82
Льюис
16
Родри
2
Уокер
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Айдара
13
Зайвальд
15
Поульсен
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
15
Поульсен
10
Форсберг
30
Шешко
30
Шешко
10
Форсберг
17
Опенда
11
Вернер
11
Вернер
17
Опенда
10
Грилиш
15
Аке
15
Аке
10
Грилиш
20
Силва
27
Нуньес
27
Нуньес
20
Силва
95
Аканджи
11
Доку
11
Доку
95
Аканджи
47
Фоден
19
Альварес
19
Альварес
47
Фоден
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Марко Розе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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