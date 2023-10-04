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Селтик - Лацио

04.10.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 2 тур Селтик - Лацио
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига Европы (2019/2020), группа E
4 тур
7 ноября, четверг 20:55 Лацио 1:2 Селтик
3 тур
24 октября, четверг 22:00 Селтик 2:1 Лацио
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