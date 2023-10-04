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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Фейеноорд
Атлетико - Фейеноорд: обзор матча 04 октября 2023
Атлетико
04.10.2023, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
3 : 2
Завершен
Фейеноорд
12'
А. Мората
45+4'
А. Гризманн
47'
А. Мората
7'
М. Эрмосо (АГ)
34'
Д. Ганцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Фейеноорд
Замена
И. Костис
️️️️
А. Мората
90'
+4
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
79'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Н. Молина
79'
78'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Р. Зерруки
74'
Замена
О. Лингр
️️️️
М. Виффер
74'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Траунер
Замена
Х. Галан
️️️️
С. Лино
62'
60'
Замена
Я. Минте
️️️️
А. Уэда
Желтая карточка
С. Лино
56'
53'
Желтая карточка
К. Стенгс
ГОЛ! 3:2!
А. Мората
Пас отдал
Н. Молина
47'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Р. Де Пауль
46'
ГОЛ! 2:2!
А. Гризманн
45'
+4
Желтая карточка
А. Мората
45'
+1
Желтая карточка
С. Ньигес
41'
34'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ганцко
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
12'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Эрмосо
Пас отдал
А. Уэда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Хавьер Боньяр
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
23
Серхио Герреро
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
3-4-1-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
8
Ньигес
7
Де Пауль
16
Лино
7
Гризманн
21
Мората
4-3-2-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
6
Зерруки
23
Тимбер
27
Виффер
14
Стенгс
14
Пайшао
18
Уэда
16
Лино
22
Галан
22
Галан
16
Лино
21
Мората
15
Костис
15
Костис
21
Мората
7
Де Пауль
14
Льоренте
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
20
Молина
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Молина
27
Виффер
32
Лингр
32
Лингр
27
Виффер
18
Траунер
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
18
Траунер
18
Уэда
11
Минте
11
Минте
18
Уэда
6
Зерруки
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
6
Зерруки
Остались в запасе
Атлетико
Фейеноорд
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
4
Хавьер Боньяр
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
23
Серхио Герреро
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
4
Хавьер Боньяр
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
23
Серхио Герреро
ЦП
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Атлетико - Фейеноорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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