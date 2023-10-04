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Атлетико - Фейеноорд

04.10.2023, Среда, 19:45 мск Лига чемпионов, 2 тур Атлетико - Фейеноорд
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Матч начнется в 19:45 мск
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