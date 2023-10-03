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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ланс - Арсенал
Ланс - Арсенал: обзор матча 03 октября 2023
Ланс
03.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
25'
А. Томассон
69'
Э. Ваи
14'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Г. Жезус
Желтая карточка
С. Абдул Самед
90'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Д. Машадо
81'
80'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
М. Эдегор
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
74'
Замена
А. Диуф
️️️️
Н. Менди
73'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Томассон
73'
71'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
К. Хаверц
71'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Троссард
70'
Замена
Б. Уайт
️️️️
А. Зинченко
ГОЛ! 2:1!
Э. Ваи
Пас отдал
П. Франковски
69'
34'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Б. Сака
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
Пас отдал
Э. Ваи
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
6
Менди
95
Франковски
28
Томассон
7
Сотока
11
Ваи
4-1-3-2
1
Райя
5
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
9
Жезус
29
Хаверц
20
Машадо
2
Агилар
2
Агилар
20
Машадо
6
Менди
20
Диуф
20
Диуф
6
Менди
28
Томассон
10
Фульини
10
Фульини
28
Томассон
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
47
Зинченко
4
Уайт
4
Уайт
47
Зинченко
29
Хаверц
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
29
Хаверц
7
Сака
20
Виейра
20
Виейра
7
Сака
19
Троссард
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Троссард
8
Эдегор
9
Нкетиа
9
Нкетиа
8
Эдегор
Остались в запасе
Ланс
Арсенал
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ланс - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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