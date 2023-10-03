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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Бавария
Копенгаген - Бавария: обзор матча 03 октября 2023
Копенгаген
03.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
56'
Л. Лерагер
67'
Д. Мусиала
83'
М. Тель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Бавария
Желтая карточка
Д. Вавро
90'
87'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Эльюнусси
85'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Тель
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
К. Дикс
78'
78'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Д. Мусиала
78'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
77'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Лаймер
69'
Желтая карточка
Д. Мусиала
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
Н. Мазрауи
Замена
Р. Барджи
️️️️
Э. Ахури
65'
Желтая карточка
Л. Лерагер
63'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
56'
Желтая карточка
Б. Мелинг
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
24
Мелинг
2
Анкерсен
3
Вавро
4
Дикс
21
Лерагер
7
Классон
10
Эльюнусси
99
Ахури
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
3
Мазрауи
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
4
Дикс
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
4
Дикс
99
Ахури
19
Барджи
19
Барджи
99
Ахури
7
Гонсалвеш
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
10
Мусиала
27
Горецка
27
Горецка
10
Мусиала
27
Лаймер
13
Мюллер
13
Мюллер
27
Лаймер
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
Остались в запасе
Копенгаген
Бавария
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Копенгаген - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Паркен
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