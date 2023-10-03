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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Унион - Брага
Унион - Брага: обзор матча 03 октября 2023
Унион
03.10.2023, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 3
Завершен
Брага
30'
Ш. Бекер
37'
Ш. Бекер
41'
С. Ниакате
51'
Брума
90+4'
А. Каштру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Брага
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
А. Каштру
Пас отдал
Брума
86'
Замена
А. Каштру
️️️️
Д. Мендес
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
86'
83'
Замена
А. Руис
️️️️
А. Джало
83'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Р. Орта
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Я. Хаберер
81'
74'
Замена
А. Марин
️️️️
К. Борха
73'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Саласар
72'
Желтая карточка
Р. Саласар
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Беренс
63'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Л. Тусар
63'
Желтая карточка
Д. Лейте
54'
51'
ГОЛ! 2:2!
Брума
Пас отдал
Р. Орта
46'
Желтая карточка
С. Банза
41'
ГОЛ! 2:1!
С. Ниакате
Пас отдал
Р. Орта
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Л. Тусар
37'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
А. Крал
30'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
13'
13'
Желтая карточка
Р. Орта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Унион
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Реннов
5
Дехи
19
Бонуччи
2
Лейте
8
Госенс
29
Тусар
33
Крал
18
Юранович
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
4-1-3-2
1
Матеус
2
Мендес
4
Саатджи
4
Ниакате
26
Борха
73
Мусрати
21
Орта
17
Саласар
77
Брума
24
Банза
25
Джало
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
29
Тусар
93
Лайдуни
93
Лайдуни
29
Тусар
19
Хаберер
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Хаберер
91
Беренс
31
Фолланд
31
Фолланд
91
Беренс
26
Борха
3
Марин
3
Марин
26
Борха
21
Орта
6
Карвальо
6
Карвальо
21
Орта
17
Саласар
8
Моутинью
8
Моутинью
17
Саласар
2
Мендес
8
Каштру
8
Каштру
2
Мендес
25
Джало
9
Руис
9
Руис
25
Джало
Остались в запасе
Унион
Брага
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Унион - Брага
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
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