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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Зальцбург
Бенфика - Зальцбург: обзор матча 20 сентября 2023
Бенфика
20.09.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
15'
Р. Шимич (П)
51'
О. Глух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Зальцбург
90'
+1
Желтая карточка
С. Койта
89'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
С. Павлович
Замена
Т. Гувейя
️️️️
Рафа
84'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
П. Муса
84'
Замена
Шикинью
️️️️
О. Кекчю
72'
Замена
Д. Нерес
️️️️
А. Ди Мария
72'
71'
Замена
У. Соле
️️️️
С. Байду
71'
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
71'
Замена
Л. Сучич
️️️️
О. Глух
Желтая карточка
Н. Отаменди
69'
67'
Желтая карточка
Р. Шимич
59'
Замена
С. Койта
️️️️
К. Конате
58'
Желтая карточка
С. Байду
Желтая карточка
Рафа
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
О. Глух
Пас отдал
Р. Шимич
21'
Желтая карточка
Л. Гурна
Замена
Морато
️️️️
Ж. Мариу
16'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Шимич
Красная карточка
А. Силва
13'
3'
Пенальти не реализован!
К. Конате
Желтая карточка
А. Трубин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Бенфика
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
9
Муса
27
Рафа
4-1-1-2-2
30
Шлагер
3
Терзич
6
Байду
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
10
Глух
14
Кьергор
9
Шимич
19
Конате
23
Мариу
5
Морато
5
Морато
23
Мариу
10
Кекчю
22
Шикинью
22
Шикинью
10
Кекчю
11
Ди Мария
7
Нерес
7
Нерес
11
Ди Мария
27
Рафа
7
Гувейя
7
Гувейя
27
Рафа
9
Муса
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
9
Муса
6
Байду
28
Соле
28
Соле
6
Байду
31
Павлович
91
Пиатковски
91
Пиатковски
31
Павлович
10
Глух
24
Сучич
24
Сучич
10
Глух
19
Конате
20
Койта
20
Койта
19
Конате
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
Остались в запасе
Бенфика
Зальцбург
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Остались в запасе
16
Лео Кокубо
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
70
Дижон Камери
АП
17
Аманква Форсон
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бенфика - Зальцбург
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бенфика
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Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
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4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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