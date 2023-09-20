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Арсенал - ПСВ

20.09.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 тур Арсенал - ПСВ
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.4
Х
5.1
П2
7.4
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Лига Европы (2022/2023), группа A
5 тур
27 октября, четверг 19:45 ПСВ 2:0 Арсенал
2 тур
20 октября, четверг 20:00 Арсенал 1:0 ПСВ
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