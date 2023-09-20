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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Унион
Реал - Унион: обзор матча 20 сентября 2023
Реал
20.09.2023, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Унион
90+4'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Унион
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
90'
+4
Замена
Б. Диас
️️️️
Л. Модрич
80'
80'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Ш. Бекер
80'
Замена
П. Эккель
️️️️
Л. Бонуччи
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Начо
73'
66'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Э. Лайдуни
66'
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Беренс
Замена
Т. Кроос
️️️️
Э. Камавинга
66'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
О. Чуамени
66'
Желтая карточка
О. Чуамени
37'
1'
Желтая карточка
Л. Тусар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Кепа
22
Рюдигер
5
Алаба
6
Начо
14
Чуамени
14
Модрич
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
17
Васкес
13
Хоселу
3-4-1-1-1
1
Реннов
19
Бонуччи
5
Дехи
2
Лейте
18
Юранович
29
Тусар
33
Крал
8
Госенс
93
Лайдуни
23
Бекер
91
Беренс
6
Начо
11
Гарсия
11
Гарсия
6
Начо
6
Камавинга
8
Кроос
8
Кроос
6
Камавинга
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Чуамени
14
Модрич
21
Диас
21
Диас
14
Модрич
19
Бонуччи
6
Эккель
6
Эккель
19
Бонуччи
93
Лайдуни
11
Ааронсон
11
Ааронсон
93
Лайдуни
91
Беренс
31
Фолланд
31
Фолланд
91
Беренс
23
Бекер
27
Фофана
27
Фофана
23
Бекер
Остались в запасе
Реал
Унион
13
Андрей Лунин
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Реал - Унион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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