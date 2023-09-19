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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Атлетико
Лацио - Атлетико: обзор матча 19 сентября 2023
Лацио
19.09.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
90+5'
И. Проведель
29'
П. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Атлетико
ГОЛ! 1:1!
И. Проведель
Пас отдал
Л. Альберто
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
84'
Желтая карточка
Патрик
84'
79'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Лино
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
76'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Весино
76'
75'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Витсель
67'
Желтая карточка
С. Лино
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Камада
62'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
62'
46'
Замена
Х. Хименес
️️️️
П. Барриос
Замена
М. Лаццари
️️️️
Л. Пеллегрини
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
П. Барриос
Пас отдал
Н. Молина
26'
Желтая карточка
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
18
Даичи Камада
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лацио
59
Давиде Ренцетти
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
23
Серхио Герреро
ЦФ
24
Салим Эль-Жебари
ЦФ
3-2-3-2
49
Проведель
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
18
Камада
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
8
Барриос
8
Ньигес
28
Витсель
16
Лино
7
Гризманн
21
Мората
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
15
Весино
32
Катальди
32
Катальди
15
Весино
18
Камада
6
Гендузи
6
Гендузи
18
Камада
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
8
Барриос
20
Хименес
20
Хименес
8
Барриос
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
28
Витсель
10
Корреа
10
Корреа
28
Витсель
Остались в запасе
Лацио
Атлетико
59
Давиде Ренцетти
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
23
Серхио Герреро
ЦФ
24
Салим Эль-Жебари
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
59
Давиде Ренцетти
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
23
Серхио Герреро
ЦФ
24
Салим Эль-Жебари
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лацио - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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