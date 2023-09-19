Введите ваш ник на сайте

Лацио - Атлетико

19.09.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 тур Лацио - Атлетико
...
Матч начнется в 22:00 мск
П1
2.9
Х
3.3
П2
2.5
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
ответный матч		 24 февраля, пятница 00:05 Атлетико 1:0 Лацио
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 22:00 Лацио 1:3 Атлетико
...
  • Читайте нас: 