Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Брешиа
Палермо - Брешиа: обзор матча 08 ноября 2023
Палермо
08.11.2023, среда, 20:30
Италия. Серия В, 2 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
27'
М. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Брешиа
Желтая карточка
К. Лунд
88'
79'
Желтая карточка
T. Van De Looi
79'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
А. Папетти
Желтая карточка
Э. Солери
73'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
М. Кулибали
70'
Замена
A. Buttaro
️️️️
Н. Валенте
70'
70'
Замена
М. Фарес
️️️️
M. Huard
69'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
M. Bertagnoli
Замена
Ф. Ди Мариано
️️️️
Л. Манкузо
64'
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
64'
52'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Д. Боррелли
Желтая карточка
А. Матею
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Кулибали
Пас отдал
Н. Валенте
27'
Замена
I. Marconi
️️️️
П. Чеккарони
23'
17'
Желтая карточка
А. Кистана
1'
Желтая карточка
Л. Дикман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Клаудио Гомес
ОП
30
Никола Валенте
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Палермо
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
16
Corrado Riviera
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
25
Николас Галацци
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
4-2-2-3
25
Лунд
15
Лучионе
32
Чеккарони
37
Матею
4
Штулац
6
Гомес
30
Валенте
28
Кулибали
22
99
Брунори
11
Манкузо
2-4-4
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
26
6
21
24
Мангравити
24
Дикман
3
11
Мончини
29
Боррелли
32
Чеккарони
15
15
32
Чеккарони
30
Валенте
25
25
30
Валенте
28
Кулибали
6
Хендерсон
6
Хендерсон
28
Кулибали
11
Манкузо
23
Ди Мариано
23
Ди Мариано
11
Манкузо
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
3
93
Фарес
93
Фарес
3
66
Папетти
72
Ольцер
72
Ольцер
66
Папетти
26
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
26
29
Боррелли
9
Бианки
9
Бианки
29
Боррелли
Остались в запасе
Палермо
Брешиа
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
94
Роберто Инсинье
ПВ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
16
Corrado Riviera
ЦЗ
25
Николас Галацци
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
94
Роберто Инсинье
ПВ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
16
Corrado Riviera
ЦЗ
25
Николас Галацци
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Палермо - Брешиа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
Новости команд
Все
Палермо
Брешиа
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+