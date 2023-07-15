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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Фарул
Херманнштадт - Фарул: обзор матча 15 июля 2023
Херманнштадт
15.07.2023, суббота, 18:30
Румыния. Лига I, 1 тур
0 : 1
Завершен
Фарул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Херманнштадт - Фарул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
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