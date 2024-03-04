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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Рапид
Университатя - Рапид: обзор матча 04 марта 2024
Университатя
04.03.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 29 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
30'
А. Митрица
49'
Я. Громада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Рапид
90'
+4
Желтая карточка
Д. Григоре
Замена
З. Козули
️️️️
А. Крету
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Ррахмани
Замена
M. Danciu
️️️️
С. Байарам
88'
79'
Желтая карточка
J. Papeau
71'
Замена
B. Burmaz
️️️️
Ф. Хасани
Замена
А. Меквабишвили
️️️️
L. Houri
65'
61'
Замена
J. Papeau
️️️️
К. Петрила
61'
Замена
A. Albu
️️️️
Я. Громада
49'
ГОЛ! 1:1!
Я. Громада
Пас отдал
Э. Красники
Замена
А. Иван
️️️️
Й. Маркович
46'
Желтая карточка
L. Houri
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Влэдою
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрица
Пас отдал
Н. Банку
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
6
Paul Iacob
(К)
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя
31
Matei Goga
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
3-3-4
21
Попеску
11
Банку
3
Мальдонадо
6
Скрециу
4
Крету
28
Митрица
10
Байарам
2
Влэдою
8
33
9
Маркович
4-1-1-2-2
16
Айоани
47
Браун
6
22
6
Кристя
14
Громада
26
Оайдэ
10
Петрила
7
Красники
8
Хасани
7
Ррахмани
33
23
Меквабишвили
23
Меквабишвили
33
4
Крету
7
Козули
7
Козули
4
Крету
9
Маркович
9
Иван
9
Иван
9
Маркович
10
Байарам
37
37
10
Байарам
10
Петрила
77
77
10
Петрила
14
Громада
25
25
14
Громада
8
Хасани
11
11
8
Хасани
Остались в запасе
Университатя
Рапид
31
Matei Goga
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
31
Matei Goga
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Университатя - Рапид
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
2
Количество передач
405
438
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Ион Облеменко
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