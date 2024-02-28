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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - УТА Арад
Рапид - УТА Арад: обзор матча 28 февраля 2024
Рапид
28.02.2024, среда, 22:00
Румыния. Лига I, 28 тур
4 : 1
Завершен
УТА Арад
1'
А. Ррахмани
13'
R. Bădescu
82'
А. Ррахмани
90+6'
B. Burmaz
44'
C. Micovschi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - УТА Арад
ГОЛ! 4:1!
B. Burmaz
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Педру
86'
Замена
A. David
️️️️
E. Johana Omondi
86'
Замена
R. Trif
️️️️
D. Rodrigues
ГОЛ! 3:1!
А. Ррахмани
Пас отдал
Ф. Бамгбойе
82'
82'
Замена
Ж. Педру
️️️️
M. Freitas
77'
Желтая карточка
T. Căpuşă
77'
Замена
V. Morar
️️️️
A. Fabry
77'
Замена
А. Тудоре
️️️️
K. Luckassen
Желтая карточка
Я. Громада
69'
Замена
B. Burmaz
️️️️
Э. Красники
69'
Замена
Я. Громада
️️️️
Д. Джокович
61'
Замена
J. Papeau
️️️️
Ф. Хасани
55'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
К. Петрила
55'
Желтая карточка
Э. Красники
49'
44'
ГОЛ! 2:1!
C. Micovschi
Пас отдал
T. Căpuşă
ГОЛ! 2:0!
R. Bădescu
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Ррахмани
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
УТА Арад
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
77
J. Papeau
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
16
Raul Stanciu
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Vlad Morar
ЦФ
4-2-2-2
16
Айоани
22
6
22
47
Браун
26
Оайдэ
88
Джокович
10
Петрила
7
Красники
7
Ррахмани
8
Хасани
4-2-5
4
2
19
5
21
14
93
66
22
42
24
8
Хасани
77
77
8
Хасани
88
Джокович
14
Громада
14
Громада
88
Джокович
10
Петрила
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
10
Петрила
7
Красники
11
11
7
Красники
2
29
29
2
24
20
20
24
14
8
Педру
8
Педру
14
42
99
Тудоре
99
Тудоре
42
22
17
17
22
Остались в запасе
Рапид
УТА Арад
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Рапид - УТА Арад
2
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
486
419
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Catalin Popa, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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