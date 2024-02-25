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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Университатя Клуж
Сепси - Университатя Клуж: обзор матча 25 февраля 2024
Сепси
25.02.2024, воскресенье, 15:00
Румыния. Лига I, 27 тур
0 : 0
Завершен
Университатя Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Университатя Клуж
90'
+5
Желтая карточка
А. Кипчиу
81'
Замена
M. Fossati
️️️️
G. Simion
Замена
A. Aganović
️️️️
C. Matei
77'
68'
Замена
Б. Митря
️️️️
Талиссон
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
П. Шафранко
61'
61'
Замена
K. Doukoure
️️️️
О. Бик
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
А. Кечкеш
46'
Замена
К. Варга
️️️️
Х. Родригес
46'
Замена
B. Oteliță
️️️️
D. Oroian
46'
46'
Замена
В. Джордже
️️️️
F. Anselmo
Желтая карточка
D. Oroian
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
(К)
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
10
Cosmin Matei
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
11
Роджер
АП
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
30
Federico Anselmo
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Сепси
55
Vlad Tanasa
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
4-1-2-1-2
1
2
Думитреску
13
Чоботарию
5
Кечкеш
17
6
Паун
10
5
Родригес
11
Стефанеску
16
Шафранко
82
2-2-1-5
33
2
Талиссон
5
Масоэро
7
10
Нистор
11
Роджер
27
Кипчиу
30
29
Попа
94
Бик
98
17
25
25
17
5
Кечкеш
59
Каллаку
59
Каллаку
5
Кечкеш
5
Родригес
7
Варга
7
Варга
5
Родригес
10
77
77
10
16
Шафранко
27
Дебелюх
27
Дебелюх
16
Шафранко
2
Талиссон
3
Митря
3
Митря
2
Талиссон
30
11
Джордже
11
Джордже
30
94
Бик
17
17
94
Бик
98
21
21
98
Остались в запасе
Сепси
Университатя Клуж
55
Vlad Tanasa
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
23
Пламен Илиев
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
55
Vlad Tanasa
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Сепси - Университатя Клуж
1
1
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Нарушения
13
17
Офсайды
2
1
Количество передач
554
428
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
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