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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Херманнштадт
Рапид - Херманнштадт: обзор матча 16 февраля 2024
Рапид
16.02.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 26 тур
2 : 0
Завершен
Херманнштадт
53'
Э. Красники
66'
А. Ррахмани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Херманнштадт
80'
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
80'
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
И. Стоица
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
Э. Красники
75'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
B. Burmaz
75'
72'
Замена
A. Oroian
️️️️
I. Biceanu
72'
Замена
Г. Янку
️️️️
S. Balaure
70'
Желтая карточка
F. Bejan
ГОЛ! 2:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Э. Красники
66'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
A. Albu
64'
Замена
К. Петрила
️️️️
J. Papeau
64'
58'
Замена
C. Neguț
️️️️
V. Găman
ГОЛ! 1:0!
Э. Красники
Пас отдал
B. Burmaz
53'
Желтая карточка
A. Albu
25'
20'
Желтая карточка
V. Găman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
77
J. Papeau
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
10
Ианис Стоица
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
A. Ionita II
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Айоани
6
24
25
22
47
Браун
77
88
Джокович
7
Красники
7
Ррахмани
11
4-2-3
34
4
5
16
Бутян
31
Опруц
96
29
27
30
10
Стоица
25
26
Оайдэ
26
Оайдэ
25
77
10
Петрила
10
Петрила
77
7
Красники
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
7
Красники
11
8
Хасани
8
Хасани
11
29
51
51
29
10
Стоица
98
98
10
Стоица
27
10
10
27
30
99
99
30
96
10
Янку
10
Янку
96
Остались в запасе
Рапид
Херманнштадт
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Рапид - Херманнштадт
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
542
427
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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