Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Петролул
Херманнштадт - Петролул: обзор матча 11 февраля 2024
Херманнштадт
11.02.2024, воскресенье, 19:15
Румыния. Лига I, 25 тур
0 : 0
Завершен
Петролул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Петролул
81'
Желтая карточка
P. Papp
78'
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
77'
Замена
L. Dumitriu
️️️️
S. Doua
71'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
T. Seto
71'
Замена
G. Grozav
️️️️
С. Ханка
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
И. Стоица
68'
Замена
I. Biceanu
️️️️
А. Мургиа
68'
Желтая карточка
Р. Опруц
62'
Желтая карточка
S. Mino
53'
Желтая карточка
А. Мургиа
51'
Замена
I. Stoica
️️️️
F. Bejan
46'
Замена
C. Neguț
️️️️
A. Oroian
46'
46'
Замена
A. Ișfan
️️️️
C. Irobiso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
9
Christian Irobiso
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
41
Mario Bratu
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
4-2-3
11
Мургиа
31
Опруц
5
51
16
Бутян
5
96
10
Стоица
30
27
3-2-3-1-1
38
Зима
2
3
30
2
Мейерс
4
25
20
Ханка
7
Жаир
7
Муси
9
5
4
4
5
10
Стоица
98
98
10
Стоица
11
Мургиа
29
29
11
Мургиа
51
10
10
51
25
82
82
25
30
44
44
30
9
24
24
9
20
Ханка
7
7
20
Ханка
Остались в запасе
Херманнштадт
Петролул
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
1
Raul Balbarau
ВР
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
41
Mario Bratu
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
41
Mario Bratu
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Херманнштадт - Петролул
3
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
21
Офсайды
1
1
Количество передач
376
479
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Новости команд
Все
Херманнштадт
Петролул
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+