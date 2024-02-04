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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Университатя
Сепси - Университатя: обзор матча 04 февраля 2024
Сепси
04.02.2024, воскресенье, 16:30
Румыния. Лига I, 24 тур
1 : 3
Завершен
Университатя
33'
Г. Дебелюх
45+2'
Й. Маркович
74'
E. Koljić (П)
84'
А. Крету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Университатя
90'
Желтая карточка
Ш. Влэдою
87'
Замена
Ю. Бадель
️️️️
А. Митрица
Замена
D. Popșa
️️️️
B. Oteliță
86'
Замена
M. Bălașa
️️️️
Ф. Стефан
85'
Замена
П. Шафранко
️️️️
Ш. Каллаку
85'
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Крету
Пас отдал
С. Байарам
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
E. Koljić
Желтая карточка
B. Oteliță
73'
65'
Замена
E. Koljić
️️️️
Й. Маркович
Замена
A. Aganović
️️️️
Х. Родригес
62'
Замена
К. Варга
️️️️
I. Gheorghe
62'
60'
Замена
G. Cîmpanu
️️️️
А. Меквабишвили
51'
Желтая карточка
А. Митрица
46'
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
Р. Силва
46'
Замена
С. Байарам
️️️️
M. Danciu
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Й. Маркович
Пас отдал
Ш. Влэдою
Желтая карточка
B. Ninaj
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дебелюх
Пас отдал
I. Gheorghe
33'
28'
Желтая карточка
Р. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
4
Александру Крету
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
28
Александру Митрица
(К)
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
24
Denis Renta
ЦП
16
Павол Шафранко
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
32
Denis Benga
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
39
Robert Lapadatescu
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
2-1-4-4
13
Чоботарию
96
Стефан
6
Паун
25
5
Родригес
10
59
Каллаку
27
Дебелюх
8
82
33
2-1-3-4
91
Лазар
5
Зайков
34
Силва
23
Меквабишвили
4
Крету
16
Кэпэцынэ
28
Митрица
9
Маркович
8
2
Влэдою
37
25
27
27
25
8
7
Варга
7
Варга
8
59
Каллаку
16
Шафранко
16
Шафранко
59
Каллаку
96
Стефан
44
44
96
Стефан
5
Родригес
77
77
5
Родригес
34
Силва
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
34
Силва
28
Митрица
27
Бадель
27
Бадель
28
Митрица
37
10
Байарам
10
Байарам
37
9
Маркович
7
7
9
Маркович
23
Меквабишвили
9
9
23
Меквабишвили
Остались в запасе
Сепси
Университатя
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Denis Renta
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
21
Лауренциу Попеску
ВР
32
Denis Benga
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
39
Robert Lapadatescu
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Denis Renta
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
21
Лауренциу Попеску
ВР
32
Denis Benga
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
39
Robert Lapadatescu
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Сепси - Университатя
2
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
15
Офсайды
1
2
Количество передач
364
318
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
66
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
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