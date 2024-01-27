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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Сепси
УТА Арад - Сепси: обзор матча 27 января 2024
УТА Арад
27.01.2024, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сепси
35'
E. Johana Omondi
50'
D. Rodrigues
84'
М. Стефанеску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Сепси
Замена
R. Ofosu
️️️️
C. Micovschi
90'
+5
Замена
Г. Купер
️️️️
K. Luckassen
90'
+4
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Стефанеску
79'
Желтая карточка
B. Ninaj
77'
Желтая карточка
Н. Паун
77'
Замена
D. Popșa
️️️️
B. Oteliță
Замена
M. Stolnik
️️️️
A. Fabry
71'
66'
Замена
П. Шафранко
️️️️
Х. Родригес
66'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
C. Matei
66'
Замена
B. Ninaj
️️️️
А. Кечкеш
65'
Желтая карточка
Г. Дебелюх
Замена
A. Lopez
️️️️
E. Johana Omondi
61'
Замена
R. Pop
️️️️
C. Mihai
61'
ГОЛ! 2:0!
D. Rodrigues
Пас отдал
C. Micovschi
50'
46'
Замена
К. Варга
️️️️
Р. Варга
ГОЛ! 1:0!
E. Johana Omondi
Пас отдал
A. Fabry
35'
31'
Желтая карточка
Р. Варга
Желтая карточка
D. Rodrigues
28'
19'
Желтая карточка
М. Стефанеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
УТА Арад
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
17
Vlad Morar
ЦФ
Сепси
55
Rajmund Niczuli
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
3-2-5
25
Кучер
2
4
19
21
14
15
Конте
42
22
66
24
3-1-3-1-3
13
Чоботарию
5
Кечкеш
96
Стефан
6
Паун
25
5
Родригес
10
11
Стефанеску
17
Варга
33
27
Дебелюх
22
5
5
22
19
11
11
19
21
55
55
21
42
90
Купер
90
Купер
42
25
27
27
25
10
59
Каллаку
59
Каллаку
10
17
Варга
7
Варга
7
Варга
17
Варга
5
Кечкеш
82
82
5
Кечкеш
5
Родригес
16
Шафранко
16
Шафранко
5
Родригес
Остались в запасе
УТА Арад
Сепси
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
16
Raul Stanciu
ЦФ
17
Vlad Morar
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
55
Rajmund Niczuli
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
99
Марио Рондон
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
16
Raul Stanciu
ЦФ
17
Vlad Morar
ЦФ
Остались в запасе
55
Rajmund Niczuli
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
99
Марио Рондон
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча УТА Арад - Сепси
1
5
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
9
Нарушения
13
6
Офсайды
1
1
Количество передач
315
386
Сейвы
5
4
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
10
9
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Франциск фон Нойман
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