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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Херманнштадт
Фарул - Херманнштадт: обзор матча 11 ноября 2023
Фарул
11.11.2023, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 16 тур
1 : 1
Завершен
Херманнштадт
27'
A. Artean
90+1'
Б. Альхассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Херманнштадт
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Альхассан
Пас отдал
S. Balaure
88'
Желтая карточка
Б. Альхассан
Желтая карточка
A. Artean
87'
81'
Замена
А. Мургиа
️️️️
S. Mino
77'
Желтая карточка
F. Bejan
Желтая карточка
Т. Балуцэ
76'
75'
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
Замена
E. Sali
️️️️
К. Будеску
73'
Замена
D. Sirbu
️️️️
D. Dussaut
73'
Желтая карточка
К. Будеску
67'
Замена
К. Боли
️️️️
М. Попеску
67'
Замена
M. Borgnino
️️️️
A. Mazilu
62'
Замена
R.
️️️️
Л. Мунтяну
62'
59'
Замена
D. Iancu
️️️️
C. Neguț
59'
Замена
A. Oroian
️️️️
P. Medina
Желтая карточка
М. Попеску
44'
ГОЛ! 1:0!
A. Artean
Пас отдал
К. Будеску
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
42
Баба Альхассан
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Marco Borgnino
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Айоани
25
Кики
94
17
17
Попеску
8
Балуцэ
18
8
10
Будеску
26
11
Мунтяну
2-4-4
34
5
16
Бутян
5
96
98
42
Альхассан
15
30
10
27
17
Попеску
39
Боли
39
Боли
17
Попеску
94
22
22
94
26
8
8
26
11
Мунтяну
9
9
11
Мунтяну
10
Будеску
12
12
10
Будеску
5
11
Мургиа
11
Мургиа
5
15
51
51
15
10
17
17
10
30
99
99
30
Остались в запасе
Фарул
Херманнштадт
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Фарул - Херманнштадт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
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