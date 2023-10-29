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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Университатя
Рапид - Университатя: обзор матча 29 октября 2023
Рапид
29.10.2023, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 14 тур
2 : 0
Завершен
Университатя
36'
Ф. Бамгбойе
80'
B. Valle
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Университатя
84'
Замена
A. Ioan Trica-Balaci
️️️️
M. Danciu
84'
Замена
A. Mateiu
️️️️
Я. Куртич
Замена
М. Кяйт
️️️️
Р. Оайдэ
81'
Замена
К. Кыржан
️️️️
B. Valle
81'
ГОЛ! 2:0!
B. Valle
Пас отдал
A. Stan
80'
77'
Замена
А. Рогулич
️️️️
А. Крету
Желтая карточка
К. Браун
70'
Замена
R. Onea
️️️️
A. Borza
70'
Замена
A. Stan
️️️️
A. Ionita II
66'
Замена
J. Papeau
️️️️
К. Петрила
66'
59'
Замена
Й. Маркович
️️️️
А. Иван
52'
Желтая карточка
Ю. Бадель
Желтая карточка
Р. Оайдэ
49'
Желтая карточка
P. Iacob
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бамгбойе
Пас отдал
К. Петрила
36'
33'
Желтая карточка
L. Houri
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
A. Ionita II
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Молдован
6
24
25
22
47
Браун
10
26
Оайдэ
10
Петрила
70
Бамгбойе
10
3-3-4
21
Попеску
6
Скрециу
27
Бадель
11
Банку
4
Крету
27
Куртич
28
Митрица
37
33
2
Влэдою
9
Иван
10
Петрила
77
77
10
Петрила
24
19
19
24
10
10
Кыржан
10
Кыржан
10
26
Оайдэ
14
Кяйт
14
Кяйт
26
Оайдэ
10
9
9
10
4
Крету
44
Рогулич
44
Рогулич
4
Крету
9
Иван
9
Маркович
9
Маркович
9
Иван
27
Куртич
8
8
27
Куртич
37
19
19
37
Остались в запасе
Рапид
Университатя
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Рапид - Университатя
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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