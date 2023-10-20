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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Рапид
УТА Арад - Рапид: обзор матча 20 октября 2023
УТА Арад
20.10.2023, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 13 тур
2 : 2
Завершен
Рапид
19'
R. Pop
75'
K. Luckassen
12'
Ф. Бамгбойе
45+1'
Ф. Бамгбойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Рапид
88'
Замена
М. Кяйт
️️️️
A. Albu
88'
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
К. Петрила
Замена
D. Rodrigues
️️️️
K. Luckassen
80'
80'
Замена
B. Valle
️️️️
A. Ionita II
Желтая карточка
M. Freitas
75'
ГОЛ! 2:2!
K. Luckassen
75'
72'
Замена
J. Papeau
️️️️
A. Stan
Замена
E. Johana Omondi
️️️️
R. Pop
72'
Замена
А. Абид
️️️️
D. Constantin Dumitrascu
72'
Замена
R. Ofosu
️️️️
A. Stahl
46'
Замена
C. Mihai
️️️️
К. Карп
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бамгбойе
Пас отдал
К. Петрила
Желтая карточка
M. Stolnik
32'
ГОЛ! 1:1!
R. Pop
Пас отдал
M. Freitas
19'
Желтая карточка
K. Luckassen
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бамгбойе
Пас отдал
К. Петрила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
4
Alexandru Benga
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
14
Marcelo Freitas
ЦП
93
Florin Iacob
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
A. Ionita II
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
5
Ивайло Марков
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
27
Herald Marku
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
4-1-1-5
4
80
19
5
55
Карп
14
66
42
77
55
93
3-2-2-1-2
31
Молдован
6
24
25
47
Браун
22
10
26
Оайдэ
10
Петрила
70
Бамгбойе
9
80
3
Абид
3
Абид
80
42
2
2
42
55
Карп
21
21
55
Карп
55
24
24
55
77
11
11
77
9
77
77
9
10
Петрила
17
17
10
Петрила
25
14
Кяйт
14
Кяйт
25
10
10
10
10
Остались в запасе
УТА Арад
Рапид
25
Данил Кучер
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча УТА Арад - Рапид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
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