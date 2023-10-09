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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Сепси
Университатя Клуж - Сепси: обзор матча 09 октября 2023
Университатя Клуж
09.10.2023, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 12 тур
1 : 0
Завершен
Сепси
82'
Д. Нистор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Сепси
Желтая карточка
А. Кипчиу
90'
Желтая карточка
О. Бик
86'
85'
Замена
М. Рондон
️️️️
I. Gheorghe
85'
Замена
C. Matei
️️️️
F. Junior
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Нистор
82'
78'
Желтая карточка
F. Junior
Замена
I. Filip
️️️️
K. Doukoure
75'
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Попа
74'
Замена
В. Джордже
️️️️
G. Cîmpanu
66'
Замена
И. Стоица
️️️️
R. Silaghi
66'
63'
Желтая карточка
B. Ninaj
61'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
П. Шафранко
61'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
Р. Варга
Замена
D. Oancea
️️️️
Б. Вэтэжелу
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Сепси
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
10
Cosmin Matei
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
90
Norbert Kocsis
ЦФ
2-3-5
23
Илиев
5
Масоэро
3
Митря
10
Нистор
17
7
29
Попа
5
Вэтэжелу
9
94
Бик
27
Кипчиу
2-2-1-5
5
Кечкеш
96
Стефан
25
22
11
Стефанеску
16
Шафранко
82
44
8
17
Варга
5
Вэтэжелу
26
26
5
Вэтэжелу
17
16
16
17
9
11
Джордже
11
Джордже
9
29
Попа
45
Ману
45
Ману
29
Попа
7
10
Стоица
10
Стоица
7
22
10
10
22
17
Варга
59
Каллаку
59
Каллаку
17
Варга
16
Шафранко
27
Дебелюх
27
Дебелюх
16
Шафранко
8
99
Рондон
99
Рондон
8
Остались в запасе
Университатя Клуж
Сепси
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
24
Denis Renta
ЦП
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
24
Denis Renta
ЦП
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Университатя Клуж - Сепси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
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