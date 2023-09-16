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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Сепси
Университатя - Сепси: обзор матча 16 сентября 2023
Университатя
16.09.2023, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сепси
1'
Й. Маркович
28'
L. Houri
42'
М. Стефанеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Сепси
Желтая карточка
Л. Попеску
90'
+1
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
Ш. Влэдою
90'
Замена
D. Sala
️️️️
M. Danciu
90'
83'
Желтая карточка
I. Gheorghe
71'
Желтая карточка
М. Стефанеску
70'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
Д. Чоботарию
70'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Н. Паун
Замена
Я. Куртич
️️️️
L. Houri
63'
Замена
А. Иван
️️️️
А. Крету
63'
Замена
Р. Силва
️️️️
Й. Маркович
61'
61'
Замена
Р. Варга
️️️️
A. Aganović
61'
Замена
C. Matei
️️️️
Х. Родригес
Красная карточка
Ю. Бадель
59'
56'
Желтая карточка
B. Ninaj
Желтая карточка
Ш. Влэдою
49'
46'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
M. Bălașa
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Стефанеску
Пас отдал
П. Шафранко
ГОЛ! 2:0!
L. Houri
Пас отдал
Н. Банку
28'
Желтая карточка
Й. Маркович
10'
ГОЛ! 1:0!
Й. Маркович
Пас отдал
L. Houri
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
35
David Sala
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
10
Cosmin Matei
ЦП
8
Ion Gheorghe
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
3-2-5
21
Попеску
11
Банку
27
Бадель
6
Скрециу
4
Крету
28
Митрица
8
9
Маркович
33
37
2
Влэдою
1-1-3-1-5
13
Чоботарию
6
Паун
25
5
Родригес
4
Алими
11
Стефанеску
33
44
82
77
16
Шафранко
9
Маркович
34
Силва
34
Силва
9
Маркович
33
27
Куртич
27
Куртич
33
37
35
35
37
2
Влэдою
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
2
Влэдою
4
Крету
9
Иван
9
Иван
4
Крету
44
5
Кечкеш
5
Кечкеш
44
5
Родригес
10
10
5
Родригес
13
Чоботарию
8
8
13
Чоботарию
6
Паун
27
Дебелюх
27
Дебелюх
6
Паун
77
17
Варга
17
Варга
77
Остались в запасе
Университатя
Сепси
91
Давид Лазар
ВР
24
Alexandru Ișfan
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
1
Dinu Moldovan
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
24
Alexandru Ișfan
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Университатя - Сепси
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
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