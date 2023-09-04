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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - УТА Арад
Сепси - УТА Арад: обзор матча 04 сентября 2023
Сепси
04.09.2023, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 8 тур
1 : 0
Завершен
УТА Арад
90+3'
A. Aganović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - УТА Арад
ГОЛ! 1:0!
A. Aganović
90'
+3
87'
Желтая карточка
A. Fabry
Желтая карточка
M. Bălașa
82'
Замена
М. Рондон
️️️️
М. Стефанеску
80'
Замена
F. Junior
️️️️
П. Шафранко
80'
62'
Замена
A. Vucenovic
️️️️
Г. Купер
62'
Замена
A. Stahl
️️️️
C. Micovschi
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
Р. Варга
60'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
Н. Паун
60'
Желтая карточка
Х. Родригес
59'
46'
Замена
К. Карп
️️️️
H. Marku
46'
Замена
C. Mihai
️️️️
R. Pop
Замена
A. Aganović
️️️️
M. Bălașa
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
16
Павол Шафранко
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
УТА Арад
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
14
Marcelo Freitas
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
21
Cristian Mihai
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
17
Aleksandar Vucenovic
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
1-1-3-1-5
13
Чоботарию
6
Паун
25
5
Родригес
4
Алими
11
Стефанеску
33
44
82
17
Варга
16
Шафранко
3-2-1-5
5
4
19
80
2
14
55
93
22
27
90
Купер
16
Шафранко
22
22
16
Шафранко
17
Варга
27
Дебелюх
27
Дебелюх
17
Варга
11
Стефанеску
99
Рондон
99
Рондон
11
Стефанеску
6
Паун
8
8
6
Паун
44
77
77
44
27
55
Карп
55
Карп
27
55
21
21
55
19
77
77
19
90
Купер
17
17
90
Купер
Остались в запасе
Сепси
УТА Арад
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
25
Данил Кучер
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Сепси - УТА Арад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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