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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Политехника Яссы
Университатя Клуж - Политехника Яссы: обзор матча 03 сентября 2023
Университатя Клуж
03.09.2023, воскресенье, 13:30
Румыния. Лига I, 8 тур
0 : 2
Завершен
Политехника Яссы
55'
A. Roman
90+3'
A. Roman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Политехника Яссы
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
A. Roman
Пас отдал
J. Marchioni
89'
Замена
К. Иту
️️️️
R. Ion
87'
Желтая карточка
J. Marchioni
Замена
D. Tescan
️️️️
D. Popadiuc
85'
79'
Замена
Я. Войтуш
️️️️
C. Jatobá
Замена
В. Джордже
️️️️
A. Calcan
72'
70'
Замена
G. Vaşvari
️️️️
L. Phelipe
69'
Замена
A. Dumitru
️️️️
А. Георгицэ
Желтая карточка
Д. Нистор
65'
65'
Желтая карточка
R. Ion
60'
Желтая карточка
C. Jatobá
55'
ГОЛ! 0:1!
A. Roman
Желтая карточка
A. Miron
48'
Желтая карточка
О. Бик
41'
Замена
A. Calcan
️️️️
А. Кипчиу
39'
28'
Желтая карточка
L. Phelipe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
59
Doru Popadiuc
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
23
Robert Ion
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
2
Alin Chintes
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
16
Andreas Calcan
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
Политехника Яссы
29
Ристо Янков
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
88
Alexandru-Petru Hrib
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
8
Gabriel Vaşvari
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
3-2-5
33
26
4
3
Митря
10
Нистор
59
10
Стоица
29
Попа
27
Кипчиу
94
Бик
5
Вэтэжелу
4-3-3
1
27
3
18
2
8
22
88
77
Георгицэ
70
23
11
Джордже
11
Джордже
27
Кипчиу
16
16
27
Кипчиу
59
11
11
59
23
67
Иту
67
Иту
23
70
8
8
70
77
Георгицэ
19
19
77
Георгицэ
88
25
Войтуш
25
Войтуш
88
Остались в запасе
Университатя Клуж
Политехника Яссы
23
Пламен Илиев
ВР
2
Alin Chintes
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
98
Gabriel Simion
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
29
Ристо Янков
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
88
Alexandru-Petru Hrib
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
2
Alin Chintes
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
98
Gabriel Simion
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
Остались в запасе
29
Ристо Янков
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
88
Alexandru-Petru Hrib
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Университатя Клуж - Политехника Яссы
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
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