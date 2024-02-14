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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Омония
Этникос - Омония: обзор матча 14 февраля 2024
Этникос
14.02.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
2 : 2
Завершен
Омония
50'
М. Илия
85'
E. Cabrera
11'
М. Степински
13'
В. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Омония
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Х. Харалампус
90'
+2
Замена
А. Какулис
️️️️
Х. Харалампус
ГОЛ! 2:2!
E. Cabrera
85'
Замена
D. Becker
️️️️
M. De Iriondo
84'
84'
Замена
Д. Бакич
️️️️
М. Степински
Замена
С. Спировски
️️️️
M. Peratikos
80'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
P. Lipski
80'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Д. Дразич
72'
Замена
️️️️
М. Илия
72'
Вторая желтая
M. Stylianou
65'
61'
Замена
В. Шимич
️️️️
А. Франссон
Желтая карточка
M. Stylianou
56'
ГОЛ! 1:2!
М. Илия
50'
43'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
13'
ГОЛ! 0:2!
В. Семеду
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Степински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
Омония
40
Фабиано
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
47
Nikolaos Perdios
ЦП
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Омония
26
Ян Лецяск
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Амин Хаммас
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
3-1-1-5
1
Богатинов
6
4
Ристевски
28
12
Ломотей
23
23
30
71
Дразич
70
Илия
20
3-2-2-2-1
40
Фабиано
2
Мэтьюз
5
Панайоту
31
Кусулос
26
Ланг
5
Кулибали
90
Безус
7
Франссон
8
Харалампус
10
Семеду
14
Степински
6
6
Спировски
6
Спировски
6
71
Дразич
20
Мескида
20
Мескида
71
Дразич
20
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
20
7
Франссон
21
Шимич
21
Шимич
7
Франссон
14
Степински
7
Бакич
7
Бакич
14
Степински
8
Харалампус
9
Какулис
9
Какулис
8
Харалампус
Остались в запасе
Этникос
Омония
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
47
Nikolaos Perdios
ЦП
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Амин Хаммас
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
47
Nikolaos Perdios
ЦП
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
26
Ян Лецяск
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Амин Хаммас
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Этникос - Омония
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Блокированные удары
3
2
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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