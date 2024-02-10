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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Кармиотисса
Арис - Кармиотисса: обзор матча 10 февраля 2024
Арис
10.02.2024, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
3 : 0
Завершен
Кармиотисса
70'
А. Кокорин
70'
А. Кокорин
80'
Кажу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Кармиотисса
ГОЛ! 3:0!
Кажу
80'
Желтая карточка
Л. Бенгтссон
73'
Желтая карточка
Л. Бенгтссон
73'
71'
Замена
A. Angeli
️️️️
D. Malone
71'
Замена
S. Charalambous
️️️️
H. Oueslati
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
70'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
70'
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Браун
46'
Замена
Я. Гомис
️️️️
В. Николич
46'
Желтая карточка
В. Алвес
45'
Желтая карточка
М. Браун
37'
Желтая карточка
С. Яго
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
22
Велько Николич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
31
Кажу
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
20
Яго
19
Сане
5
Браун
22
Николич
23
Струски
14
Бенгтссон
11
Саво
7
Монтнор
4-1-1-1
31
25
22
Павловец
29
24
5
11
Теодору
10
5
Браун
9
Кокорин
9
Кокорин
5
Браун
22
Николич
14
Гомис
14
Гомис
22
Николич
29
28
28
29
18
18
21
Психас
21
Психас
Остались в запасе
Арис
Кармиотисса
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
31
Кажу
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
31
Кажу
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Арис - Кармиотисса
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Лимассол Арена
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