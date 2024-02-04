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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Пафос
Анортосис - Пафос: обзор матча 04 февраля 2024
Анортосис
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
2 : 2
Завершен
Пафос
2'
С. Гассама
90+6'
S. Castel (П)
35'
Ж. Маседа
76'
Ж. Маседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Пафос
90'
+6
Желтая карточка
И. Ивушич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
S. Castel
90'
+6
89'
Замена
Э. Контрерас
️️️️
Ж. Маседа
Замена
А. Хрисостому
️️️️
С. Техера
87'
Замена
М. Антониу
️️️️
М. Ваге
87'
Замена
М. Иоанну
️️️️
O. Thioune
82'
Замена
D. Paroutis
️️️️
М. Уорис
82'
77'
Желтая карточка
Ж. Маседа
76'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Маседа
Желтая карточка
И. Арболеда
75'
71'
Замена
Д. Икоко
️️️️
А. Рус
71'
Замена
О. Валакари
️️️️
P. Twumasi
65'
Желтая карточка
В. Драгомир
Замена
S. Castel
️️️️
С. Гассама
63'
61'
Замена
Жажа
️️️️
М. Мельюсо
46'
Замена
П. Бочкай
️️️️
Бруно
Желтая карточка
М. Уорис
45'
+1
35'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Маседа
Желтая карточка
C. Banza
16'
10'
Желтая карточка
М. Мельюсо
ГОЛ! 1:0!
С. Гассама
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
88
Пепе
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
4-1-5
1
Арболеда
5
7
Коррейя
4
Макун
22
Ваге
8
Техера
90
Гассама
7
Феррейра
12
20
Уорис
81
3-1-5
1
Ивушич
22
Мельюсо
44
28
Рус
25
Наме
21
5
Гольдар
22
Танкович
30
Драгомир
7
Бруно
20
Уорис
17
17
20
Уорис
12
48
Иоанну
48
Иоанну
12
8
Техера
88
Хрисостому
88
Хрисостому
8
Техера
22
Ваге
22
Антониу
22
Антониу
22
Ваге
90
Гассама
9
9
90
Гассама
28
Рус
32
Икоко
32
Икоко
28
Рус
21
8
Валакари
8
Валакари
21
7
Бруно
12
Бочкай
12
Бочкай
7
Бруно
22
Мельюсо
11
Жажа
11
Жажа
22
Мельюсо
11
Маседа
9
Контрерас
9
Контрерас
11
Маседа
Остались в запасе
Анортосис
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Анортосис - Пафос
3
4
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
13
Офсайды
8
3
Удары мимо ворот
3
6
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Helder Malheiro, Portugal
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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