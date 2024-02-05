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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - АЕЗ Закакиу
Этникос - АЕЗ Закакиу: обзор матча 05 февраля 2024
Этникос
05.02.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
4 : 1
Завершен
АЕЗ Закакиу
6'
К. Ристевски
28'
L. Bijker
55'
L. Bijker
76'
М. Илия
25'
Y. Castro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - АЕЗ Закакиу
Замена
Д. Христофи
️️️️
E. Cabrera
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Илия
76'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Д. Дразич
75'
74'
Замена
M. Sifneos
️️️️
I. Chatzivasilis
58'
Замена
️️️️
Э. Сабо
ГОЛ! 3:1!
L. Bijker
55'
Желтая карточка
К. Ристевски
52'
Замена
П. Артиматас
️️️️
П. Иоанну
46'
Замена
M. De Iriondo
️️️️
С. Спировски
46'
Желтая карточка
С. Спировски
43'
Замена
M. Peratikos
️️️️
M. Stylianou
38'
ГОЛ! 2:1!
L. Bijker
28'
25'
ГОЛ! 1:1!
Y. Castro
9'
Желтая карточка
A. David Reynolds
ГОЛ! 1:0!
К. Ристевски
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
4-1-1-4
1
Панайи
2
Иоанну
4
Ристевски
16
28
12
Ломотей
6
Спировски
70
Илия
30
71
Дразич
20
4-3-3
1
27
33
4
2
30
52
Сабо
10
26
30
Дигини
17
28
6
6
28
2
Иоанну
4
Артиматас
4
Артиматас
2
Иоанну
6
Спировски
23
23
6
Спировски
71
Дразич
20
Мескида
20
Мескида
71
Дразич
30
77
Христофи
77
Христофи
30
26
29
29
26
Остались в запасе
Этникос
АЕЗ Закакиу
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Статистика матча Этникос - АЕЗ Закакиу
2
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Solomou, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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