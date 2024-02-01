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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Неа Саламис Фамагуста
АЕЛ - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 01 февраля 2024
АЕЛ
01.02.2024, четверг, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
3 : 1
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
12'
С. Медоевич
13'
Г. Минчев
22'
Г. Минчев
15'
V. Fernandez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Неа Саламис Фамагуста
Замена
E. Andreou
️️️️
А. Макрис
89'
Замена
S. Berahino
️️️️
Г. Минчев
83'
Замена
G. Gerolemou
️️️️
Х. Мендоса
78'
Замена
F. Kah
️️️️
Д. Морси
78'
67'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
V. Fernandez
51'
Желтая карточка
A. Diakite
46'
Замена
F. Durmishaj
️️️️
A. Frangos
46'
Замена
П. Конате
️️️️
К. Сержиу
45'
+3
Желтая карточка
Д. Бехарано
ГОЛ! 3:1!
Г. Минчев
22'
15'
ГОЛ! 2:1!
V. Fernandez
ГОЛ! 2:0!
Г. Минчев
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Медоевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
23
A. Frangos
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
АЕЛ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
3-2-2-3
99
Анестис
3
2
66
5
Филипович
10
Папафотис
25
Морси
10
Мендоса
33
Макрис
9
Минчев
34
Медоевич
2-4-4
1
22
Сержиу
78
8
16
Бехарано
44
23
32
Джанга
10
7
Нарсинг
24
10
Мендоса
71
71
10
Мендоса
33
Макрис
11
11
33
Макрис
25
Морси
77
77
25
Морси
9
Минчев
9
9
9
Минчев
22
Сержиу
22
Конате
22
Конате
22
Сержиу
10
30
30
10
23
25
25
23
Остались в запасе
АЕЛ
Неа Саламис Фамагуста
25
Рави Цука
ПЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
25
Рави Цука
ПЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЛ - Неа Саламис Фамагуста
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Сейвы
4
4
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Hadjigeorghiou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
20 из 10700 зрителей (0%)
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АЕЛ
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