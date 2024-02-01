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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Этникос
Докса Катокопиас - Этникос: обзор матча 01 февраля 2024
Докса Катокопиас
01.02.2024, четверг, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
0 : 2
Завершен
Этникос
12'
К. Ристевски
24'
E. Cabrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Этникос
Замена
K. Adenon
️️️️
М. Антониадес
90'
+3
90'
Замена
Н. Мескида
️️️️
P. Lipski
90'
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
П. Иоанну
82'
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Илия
74'
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
Д. Дразич
74'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
E. Cabrera
Замена
B. Alceus
️️️️
A. Nabi
70'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
S. Thandi
61'
45'
Желтая карточка
Д. Дразич
Желтая карточка
М. Антониадес
28'
24'
ГОЛ! 0:2!
E. Cabrera
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Ристевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
33
Michalis Agrimakis
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
99
Omar Hani
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
8
Душко Трайчевски
ОП
21
Bryan Alceus
ЦП
15
Khaled Adenon
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
3-3-1-2
33
2
23
Антониадес
35
Велкоски
15
Пурич
25
Кириаку
32
Кириаку
99
88
Асанте
10
4-1-1-4
1
Панайи
16
28
2
Иоанну
4
Ристевски
12
Ломотей
6
Спировски
71
Дразич
30
70
Илия
20
2
8
Трайчевски
8
Трайчевски
2
10
21
21
10
23
Антониадес
15
15
23
Антониадес
30
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
30
70
Илия
77
Христофи
77
Христофи
70
Илия
20
20
Мескида
20
Мескида
20
71
Дразич
23
23
71
Дразич
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Этникос
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
9
Berat Sadik
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Остались в запасе
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
9
Berat Sadik
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Докса Катокопиас - Этникос
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
12
Офсайды
2
1
Сейвы
3
2
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
6
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
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