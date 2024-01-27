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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - АЕЗ Закакиу
Аполлон - АЕЗ Закакиу: обзор матча 27 января 2024
Аполлон
27.01.2024, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
0 : 0
Завершен
АЕЗ Закакиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - АЕЗ Закакиу
Замена
G. Pontikou
️️️️
М. Вальбуэна
83'
Замена
М. Юрчевич
️️️️
G. Malekkidis
83'
81'
Желтая карточка
A. Christou
Замена
А. Сагаль
️️️️
М. Бакенга
74'
Замена
Э. Перец
️️️️
И. Колл
74'
64'
Замена
️️️️
А. Опоку Сарфо
63'
Замена
A. Christou
️️️️
A. David Reynolds
60'
Желтая карточка
A. David Reynolds
Красная карточка
П. Левенбург
54'
40'
Желтая карточка
А. Опоку Сарфо
Желтая карточка
G. Malekkidis
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
77
Clé
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
7
Эльель Перец
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
1-4-1-4
41
Левенбург
3
77
Колл
18
30
Панайоту
25
Кириаку
28
Вальбуэна
22
90
Бакенга
43
Маркеш
14
4-3-3
1
4
27
2
33
30
6
Опоку Сарфо
10
17
77
18
14
4
Юрчевич
4
Юрчевич
14
77
Колл
7
Перец
7
Перец
77
Колл
90
Бакенга
28
Сагаль
28
Сагаль
90
Бакенга
28
Вальбуэна
21
21
28
Вальбуэна
10
33
33
10
Остались в запасе
Аполлон
АЕЗ Закакиу
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Аполлон - АЕЗ Закакиу
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
10
18
Офсайды
1
2
Сейвы
1
7
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
1
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
40 из 10700 зрителей (0%)
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