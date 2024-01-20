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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Аполлон
Докса Катокопиас - Аполлон: обзор матча 20 января 2024
Докса Катокопиас
20.01.2024, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
0 : 3
Завершен
Аполлон
17'
G. Malekkidis
45+1'
М. Вальбуэна
48'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Аполлон
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
B. Alceus
76'
71'
Замена
М. Пейберне
️️️️
И. Колл
Замена
В. Кириаку
️️️️
S. Thandi
71'
Желтая карточка
К. Провидакис
64'
62'
Замена
Z. Adoni
️️️️
G. Malekkidis
48'
ГОЛ! 0:3!
М. Бакенга
46'
Замена
A. Artean
️️️️
М. Вальбуэна
46'
Замена
G. Pontikou
️️️️
П. Маркеш
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Вальбуэна
Замена
Х. Кириаку
️️️️
В. Сиелис
43'
17'
ГОЛ! 0:1!
G. Malekkidis
14'
Желтая карточка
Т. Дариква
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
21
Bryan Alceus
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Докса Катокопиас
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
8
Душко Трайчевски
ОП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
3-2-1-3
61
4
Сиелис
23
Антониадес
35
Велкоски
2
24
Провидакис
21
88
Асанте
7
10
2-2-1-5
41
Левенбург
3
2
Дариква
77
Колл
30
Панайоту
28
Вальбуэна
90
Бакенга
22
7
Перец
14
43
Маркеш
4
Сиелис
25
Кириаку
25
Кириаку
4
Сиелис
2
32
Кириаку
32
Кириаку
2
21
8
Трайчевски
8
Трайчевски
21
14
44
44
14
77
Колл
14
Пейберне
14
Пейберне
77
Колл
28
Вальбуэна
18
18
28
Вальбуэна
43
Маркеш
21
21
43
Маркеш
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Аполлон
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Докса Катокопиас - Аполлон
1
1
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
6
14
Сейвы
2
2
Удары мимо ворот
2
3
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
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