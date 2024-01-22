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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Пафос
АЕК - Пафос: обзор матча 22 января 2024
АЕК
22.01.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
1 : 0
Завершен
Пафос
85'
И. Фараж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Пафос
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Маседа
Желтая карточка
П. Понс
90'
+4
Желтая карточка
А. Гарсия
88'
87'
Замена
П. Бочкай
️️️️
М. Мельюсо
ГОЛ! 1:0!
И. Фараж
85'
Замена
Р. Мамас
️️️️
М. Димерс
83'
Замена
Б. Гама
️️️️
Ф. Тонгия
83'
Замена
S.
️️️️
Ф. Соль
72'
62'
Замена
Бруно
️️️️
М. Кане
Замена
И. Фараж
️️️️
А. Гьюрчо
59'
54'
Желтая карточка
Д. Икоко
Замена
A. Dionkou
️️️️
Ф. Санчес
46'
Желтая карточка
Ф. Тонгия
30'
29'
Желтая карточка
М. Мельюсо
Желтая карточка
Ф. Санчес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
11
Santos
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Бруно
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
3-2-2-3
12
Пирич
14
Гарсия
27
Роберж
28
Санчес
7
Ледеш
8
Понс
10
Тонгия
10
Димерс
9
Соль
9
Гьюрчо
15
Миличевич
3-3-4
1
Ивушич
32
Икоко
44
22
Мельюсо
36
Кане
25
Наме
8
Валакари
11
Маседа
30
Драгомир
5
Гольдар
22
Танкович
9
Соль
11
11
9
Соль
28
Санчес
20
20
28
Санчес
10
Димерс
66
Мамас
66
Мамас
10
Димерс
10
Тонгия
16
Гама
16
Гама
10
Тонгия
9
Гьюрчо
11
Фараж
11
Фараж
9
Гьюрчо
22
Мельюсо
12
Бочкай
12
Бочкай
22
Мельюсо
36
Кане
7
Бруно
7
Бруно
36
Кане
Остались в запасе
АЕК
Пафос
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча АЕК - Пафос
4
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
16
Сейвы
2
2
Удары мимо ворот
3
4
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
АЕК-Арена
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