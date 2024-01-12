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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - АЕК
Неа Саламис Фамагуста - АЕК: обзор матча 12 января 2024
Неа Саламис Фамагуста
12.01.2024, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
83'
S.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - АЕК
83'
ГОЛ! 0:1!
S.
80'
Желтая карточка
А. Гьюрчо
78'
Замена
И. Тричковски
️️️️
П. Понс
74'
Желтая карточка
В. Роберж
70'
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
V. Fernandez
67'
60'
Замена
Б. Гама
️️️️
Г. Ледеш
60'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
А. Гарсия
Замена
Р. Джанга
️️️️
F. Durmishaj
56'
54'
Желтая карточка
А. Гарсия
Вторая желтая
Д. Бехарано
30'
Желтая карточка
Д. Бехарано
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
23
A. Frangos
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
8
Miguelito
ЦП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
80
Carlitos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Santos
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
4-3-3
1
22
Конате
6
Даткович
78
22
Сержиу
23
16
Бехарано
8
25
10
22
3-2-1-1-3
12
Пирич
27
Роберж
20
14
Гарсия
8
Понс
7
Ледеш
10
Димерс
11
Фараж
15
Миличевич
21
Лопеш
9
Соль
10
7
Нарсинг
7
Нарсинг
10
25
32
Джанга
32
Джанга
25
11
Фараж
11
11
11
Фараж
7
Ледеш
16
Гама
16
Гама
7
Ледеш
8
Понс
10
Тричковски
10
Тричковски
8
Понс
14
Гарсия
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
14
Гарсия
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
АЕК
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
80
Carlitos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
80
Carlitos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - АЕК
1
1
3
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
16
Сейвы
3
1
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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