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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Этникос
Кармиотисса - Этникос: обзор матча 07 января 2024
Кармиотисса
07.01.2024, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
1 : 1
Завершен
Этникос
80'
Д. Теодору (П)
67'
E. Cabrera (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Этникос
90'
+6
Желтая карточка
L. Bijker
Замена
S. Panteli
️️️️
R. Gradinaru
88'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
Д. Теодору
88'
88'
Замена
Д. Христофи
️️️️
E. Cabrera
Желтая карточка
R. Gradinaru
85'
84'
Желтая карточка
M. Stylianou
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Теодору
80'
78'
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
Д. Дразич
78'
Замена
П. Иоанну
️️️️
M. Stylianou
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
E. Cabrera
Замена
П. Психас
️️️️
A. Neofytou
63'
Замена
S. Charalambous
️️️️
А. Думбия
62'
Желтая карточка
А. Думбия
61'
Замена
J. Suk
️️️️
K. Rossi
46'
37'
Желтая карточка
P. Lipski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
Кармиотисса
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
4-2-2-1
31
24
25
29
26
Христофору
5
8
7
Думбия
11
Теодору
10
4-1-5
1
Богатинов
4
Ристевски
6
16
28
6
Спировски
23
20
30
71
Дразич
23
11
Теодору
6
6
11
Теодору
7
Думбия
18
18
7
Думбия
8
21
Психас
21
Психас
8
24
15
15
24
28
2
Иоанну
2
Иоанну
28
30
77
Христофи
77
Христофи
30
Остались в запасе
Кармиотисса
Этникос
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
1
Душан Маркович
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Статистика матча Кармиотисса - Этникос
2
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
11
20
Офсайды
1
3
Сейвы
2
1
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Andreas M. Argyrou, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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