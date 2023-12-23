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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Анортосис
Неа Саламис Фамагуста - Анортосис: обзор матча 23 декабря 2023
Неа Саламис Фамагуста
23.12.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
0 : 3
Завершен
Анортосис
3'
S. Castel
53'
С. Гассама
81'
Э. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Анортосис
89'
Желтая карточка
М. Уорис
Желтая карточка
К. Сержиу
88'
84'
Замена
D. Tzouliou
️️️️
С. Гассама
84'
Замена
Кико
️️️️
А. Коррейя
84'
Замена
D. Paroutis
️️️️
Э. Феррейра
81'
ГОЛ! 0:3!
Э. Феррейра
80'
Желтая карточка
S. Castel
Желтая карточка
F. Durmishaj
78'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
V. Fernandez
75'
71'
Замена
М. Ваге
️️️️
М. Антониу
71'
Замена
М. Уорис
️️️️
C. Banza
62'
Желтая карточка
C. Banza
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Гассама
23'
Желтая карточка
М. Антониу
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Л. Нарсинг
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
S. Castel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Miguelito
ЦП
80
Carlitos
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
81
Chico Banza
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
5
Кико
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
4-3-3
30
6
Даткович
6
22
Конате
22
Сержиу
8
80
16
Бехарано
10
25
7
Нарсинг
3-2-5
93
Михаил
7
Коррейя
5
44
Корреа
22
Антониу
88
Хрисостому
81
90
Гассама
7
Феррейра
9
12
7
Нарсинг
30
30
7
Нарсинг
10
11
Кузманович
11
Кузманович
10
7
Феррейра
17
17
7
Феррейра
7
Коррейя
5
Кико
5
Кико
7
Коррейя
22
Антониу
22
Ваге
22
Ваге
22
Антониу
81
20
Уорис
20
Уорис
81
90
Гассама
50
50
90
Гассама
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Анортосис
98
Giannis Kalanidis
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
18
Stephanos Charalambous
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
18
Stephanos Charalambous
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Анортосис
2
4
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
18
Сейвы
1
1
Удары мимо ворот
6
6
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Cyprus
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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