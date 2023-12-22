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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Аполлон
Кармиотисса - Аполлон: обзор матча 22 декабря 2023
Кармиотисса
22.12.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
3 : 4
Завершен
Аполлон
39'
А. Думбия
84'
А. Думбия (П)
87'
K. Rossi
3'
B. Abdurahimi
38'
П. Маркеш
74'
G. Malekkidis
90+6'
Э. Перец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Аполлон
Желтая карточка
S. Panteli
90'
+9
90'
+6
ГОЛ! 3:4!
Э. Перец
89'
Желтая карточка
Э. Перец
ГОЛ! 3:3!
K. Rossi
87'
85'
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Маркеш
85'
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Думбия
84'
Замена
S. Panteli
️️️️
R. Gradinaru
81'
78'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Х. Кириаку
74'
ГОЛ! 1:3!
G. Malekkidis
Желтая карточка
К. Лукили
73'
73'
Желтая карточка
G. Malekkidis
Желтая карточка
B. Kovačević
69'
Замена
J. Suk
️️️️
К. Христофору
67'
66'
Замена
Т. Теки
️️️️
А. Сагаль
66'
Замена
К. Варга
️️️️
B. Abdurahimi
54'
Желтая карточка
B. Abdurahimi
Желтая карточка
S. Tsoukalas
53'
Замена
К. Лукили
️️️️
N. Foor
46'
Желтая карточка
A. Neofytou
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Думбия
39'
38'
ГОЛ! 0:2!
П. Маркеш
26'
Желтая карточка
Т. Дариква
3'
ГОЛ! 0:1!
B. Abdurahimi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
20
Карим Лукили
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Валентин Костаке
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
4-3-1-1
99
Анестис
24
25
29
26
Христофору
5
10
8
7
Думбия
10
1-3-1-5
41
Левенбург
2
Дариква
30
Панайоту
77
Колл
25
Кириаку
28
Вальбуэна
43
Маркеш
28
Сагаль
77
14
22
10
20
Лукили
20
Лукили
10
24
15
15
24
25
Кириаку
20
Шполярич
20
Шполярич
25
Кириаку
28
Сагаль
5
Теки
5
Теки
28
Сагаль
77
7
Варга
7
Варга
77
43
Маркеш
21
Крменчик
21
Крменчик
43
Маркеш
28
Вальбуэна
7
Перец
7
Перец
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Кармиотисса
Аполлон
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
21
Петрос Психас
ПВ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
21
Петрос Психас
ПВ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Кармиотисса - Аполлон
5
4
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
9
12
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
13
Сейвы
8
6
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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