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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Этникос
Омония - Этникос: обзор матча 26 ноября 2023
Омония
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
4 : 1
Завершен
Этникос
23'
Л. Лоизу
42'
В. Семеду
70'
Н. Панайоту
75'
К. Ансарифард
13'
M. Pechlivanis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Этникос
87'
Замена
S. Kallenos
️️️️
М. Илия
Замена
П. Захариу
️️️️
В. Семеду
78'
77'
Желтая карточка
E. Cabrera
77'
Замена
V. Bradonjić
️️️️
M. Pechlivanis
ГОЛ! 4:1!
К. Ансарифард
75'
Замена
А. Франссон
️️️️
С. Алиум
72'
ГОЛ! 3:1!
Н. Панайоту
70'
Желтая карточка
С. Алиум
66'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Ф. Бачиру
65'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
65'
46'
Замена
M. De Iriondo
️️️️
Д. Дразич
46'
Замена
L. Bijker
️️️️
T. Nikolaou
ГОЛ! 2:1!
В. Семеду
42'
24'
Вторая желтая
G. Angelopoulos
ГОЛ! 1:1!
Л. Лоизу
23'
22'
Желтая карточка
G. Angelopoulos
13'
ГОЛ! 0:1!
M. Pechlivanis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
3-2-1-1-3
40
Фабиано
31
Кусулос
5
Кулибали
5
Панайоту
6
Сиприано
2
Мэтьюз
19
Бачиру
10
Семеду
9
Какулис
17
Алиум
75
Лоизу
2-1-5
1
Маркович
6
2
Иоанну
6
Спировски
30
12
23
20
71
Дразич
17
Алиум
7
Франссон
7
Франссон
17
Алиум
19
Бачиру
8
Харалампус
8
Харалампус
19
Бачиру
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
10
Семеду
17
Захариу
17
Захариу
10
Семеду
12
16
16
12
71
Дразич
23
23
71
Дразич
23
20
20
23
70
Илия
20
20
70
Илия
Остались в запасе
Омония
Этникос
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Омония - Этникос
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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