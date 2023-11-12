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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Арис
Кармиотисса - Арис: обзор матча 12 ноября 2023
Кармиотисса
12.11.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
4 : 1
Завершен
Арис
65'
K. Rossi
80'
A. Katsantonis
90'
S. Tsoukalas
90+3'
N. Foor
70'
Л. Бенгтссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Арис
ГОЛ! 4:1!
N. Foor
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
S. Tsoukalas
90'
86'
Замена
А. Шуманский
️️️️
Л. Бенгтссон
Желтая карточка
S. Tsoukalas
84'
84'
Желтая карточка
А. Кокорин
ГОЛ! 2:1!
A. Katsantonis
80'
70'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бенгтссон
Замена
Д. Теодору
️️️️
А. Думбия
69'
68'
Вторая желтая
С. Яго
67'
Желтая карточка
Кажу
Желтая карточка
A. Katsantonis
67'
ГОЛ! 1:0!
K. Rossi
65'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
A. Angeli
62'
57'
Желтая карточка
С. Урошевич
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Степински
46'
Замена
Ш. Бабика
️️️️
В. Николич
Желтая карточка
B. Kovačević
45'
+6
36'
Желтая карточка
С. Яго
34'
Замена
М. Маямбела
️️️️
Я. Гомис
Желтая карточка
А. Думбия
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
81
Stavrou Dimitris
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
80
Шави Бабика
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
4-3-1-1
99
Анестис
24
29
25
28
5
10
8
7
Думбия
75
4-2-1-3
1
Алвес
28
Урошевич
16
Брорссон
20
Яго
31
Кажу
22
Николич
23
Струски
14
Бенгтссон
14
Степински
7
Монтнор
14
Гомис
28
10
10
28
7
Думбия
11
Теодору
11
Теодору
7
Думбия
14
Гомис
21
Маямбела
21
Маямбела
14
Гомис
22
Николич
80
Бабика
80
Бабика
22
Николич
14
Бенгтссон
99
Шуманский
99
Шуманский
14
Бенгтссон
14
Степински
9
Кокорин
9
Кокорин
14
Степински
Остались в запасе
Кармиотисса
Арис
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
81
Stavrou Dimitris
ЦФ
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
81
Stavrou Dimitris
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Кармиотисса - Арис
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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