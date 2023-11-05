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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Анортосис
Пафос - Анортосис: обзор матча 05 ноября 2023
Пафос
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
1 : 0
Завершен
Анортосис
1'
М. Танкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Анортосис
89'
Замена
С. Гассама
️️️️
С. Техера
Замена
️️️️
Ж. Маседа
88'
Желтая карточка
И. Ивушич
82'
Замена
B. Tavares
️️️️
Бруно
78'
77'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
М. Уорис
Желтая карточка
П. Бочкай
74'
59'
Замена
O. Thioune
️️️️
М. Иоанну
Замена
А. Рус
️️️️
J. Kvida
59'
Замена
О. Валакари
️️️️
Пепе
59'
Желтая карточка
J. Kvida
51'
50'
Желтая карточка
С. Техера
8'
Желтая карточка
М. Ваге
ГОЛ! 1:0!
М. Танкович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Davó
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
2-2-1-5
1
Ивушич
44
32
Икоко
25
Наме
88
Пепе
12
Бочкай
5
Гольдар
7
Бруно
30
Драгомир
22
Танкович
11
Маседа
4-2-4
1
Арболеда
4
Феррер
3
4
Каргас
22
Ваге
8
Техера
48
Иоанну
9
20
Уорис
7
Феррейра
81
44
28
Рус
28
Рус
44
88
Пепе
8
Валакари
8
Валакари
88
Пепе
7
Бруно
49
49
7
Бруно
20
Уорис
88
Хрисостому
88
Хрисостому
20
Уорис
48
Иоанну
12
12
48
Иоанну
8
Техера
90
Гассама
90
Гассама
8
Техера
Остались в запасе
Пафос
Анортосис
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Davó
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Davó
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Пафос - Анортосис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Kyriakidis Stelios, Cyprus
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
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