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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Докса Катокопиас
Этникос - Докса Катокопиас: обзор матча 28 октября 2023
Этникос
28.10.2023, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
2 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Этникос - Докса Катокопиас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
Новости команд
Все
Этникос
Докса Катокопиас
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
2025.01.26 23:28
1
Кокорин вышел на поле впервые с августа
2024.10.21 08:11
3
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
2023.12.18 22:56
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
2025.01.26 23:28
1
Кокорин вышел на поле впервые с августа
2024.10.21 08:11
3
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
2023.12.18 22:56
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