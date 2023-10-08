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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Докса Катокопиас
Аполлон - Докса Катокопиас: обзор матча 08 октября 2023
Аполлон
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
4 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
6'
G. Ekpolo
71'
П. Маркеш
81'
П. Маркеш
89'
П. Маркеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Докса Катокопиас
ГОЛ! 4:0!
П. Маркеш
89'
Замена
Z. Adoni
️️️️
G. Ekpolo
85'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Х. Кириаку
85'
Замена
Т. Теки
️️️️
В. Костаке
82'
ГОЛ! 3:0!
П. Маркеш
81'
79'
Замена
M. Muhammed
️️️️
М. Антониадес
ГОЛ! 2:0!
П. Маркеш
71'
Замена
Э. Перец
️️️️
B. Abdurahimi
66'
Замена
К. Варга
️️️️
М. Вальбуэна
66'
66'
Замена
A. Nabi
️️️️
B. Alceus
46'
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
Д. Велкоски
46'
Замена
B. Sadik
️️️️
N. Trujić
44'
Желтая карточка
B. Alceus
30'
Желтая карточка
G. Vlijter
ГОЛ! 1:0!
G. Ekpolo
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Bryan Alceus
ЦП
88
Эрнест Асанте
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
26
Musa Muhammed
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
3-2-2-3
41
Левенбург
4
Юрчевич
14
Пейберне
2
Дариква
25
Кириаку
77
Колл
20
Костаке
28
Вальбуэна
43
Маркеш
77
22
3-2-2-3
1
Шишковски
23
Антониадес
35
Велкоски
2
15
Пурич
28
27
Фофана
21
39
7
88
Асанте
22
44
44
22
25
Кириаку
20
Шполярич
20
Шполярич
25
Кириаку
20
Костаке
5
Теки
5
Теки
20
Костаке
28
Вальбуэна
7
Варга
7
Варга
28
Вальбуэна
77
7
Перец
7
Перец
77
23
Антониадес
26
26
23
Антониадес
35
Велкоски
97
97
35
Велкоски
21
10
10
21
7
9
9
7
Остались в запасе
Аполлон
Докса Катокопиас
99
Деметрис Деметриу
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Аполлон - Докса Катокопиас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
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