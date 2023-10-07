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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - АЕК
Пафос - АЕК: обзор матча 07 октября 2023
Пафос
07.10.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - АЕК
Замена
P. Twumasi
️️️️
А. Манга
89'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
В. Драгомир
82'
Замена
B. Tavares
️️️️
П. Бочкай
82'
Желтая карточка
М. Танкович
79'
72'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
A. Dionkou
72'
Замена
Г. Ледеш
️️️️
В. Каптум
Желтая карточка
В. Драгомир
71'
68'
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
Замена
Бруно
️️️️
О. Валакари
65'
59'
Желтая карточка
П. Понс
46'
Замена
В. Роберж
️️️️
Р. Гальоло
33'
Желтая карточка
A. Dionkou
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Алеф Манга
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
88
Пепе
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Santos
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
2-2-2-4
1
Ивушич
44
32
Икоко
8
Валакари
25
Наме
11
Манга
12
Бочкай
5
Гольдар
11
Маседа
30
Драгомир
22
Танкович
4-1-3-1-1
12
Пирич
5
Гальоло
20
4
Томович
14
Гарсия
8
Понс
10
Тонгия
6
Каптум
10
Димерс
11
Фараж
9
Соль
30
Драгомир
6
Пеладжо
6
Пеладжо
30
Драгомир
12
Бочкай
49
49
12
Бочкай
8
Валакари
7
Бруно
7
Бруно
8
Валакари
11
Манга
21
21
11
Манга
11
Фараж
11
11
11
Фараж
5
Гальоло
27
Роберж
27
Роберж
5
Гальоло
20
28
Санчес
28
Санчес
20
6
Каптум
7
Ледеш
7
Ледеш
6
Каптум
Остались в запасе
Пафос
АЕК
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Пафос - АЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
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2 : 0
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