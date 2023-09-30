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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Неа Саламис Фамагуста
АЕК - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 30 сентября 2023
АЕК
30.09.2023, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
1 : 1
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
4'
М. Димерс
30'
A. Diakite
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Неа Саламис Фамагуста
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Соль
90'
+9
90'
+6
Желтая карточка
S. Leuko
Замена
И. Тричковски
️️️️
В. Каптум
83'
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
75'
Замена
Ф. Кателарис
️️️️
Р. Гальоло
75'
72'
Замена
V. Fernandez
️️️️
F. Durmishaj
65'
Желтая карточка
D. Dorregaray
Желтая карточка
Ф. Тонгия
64'
63'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Замена
Н. Томович
️️️️
Х. Миличевич
46'
46'
Замена
M.
️️️️
G. Papageorgiou
45'
+1
Желтая карточка
G. Papageorgiou
30'
ГОЛ! 1:1!
A. Diakite
Желтая карточка
А. Гарсия
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Димерс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
80
Carlitos
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Santos
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Пирич
14
Гарсия
20
5
Гальоло
8
Понс
6
Каптум
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
9
Соль
15
Миличевич
3-3-4
1
22
Сержиу
78
6
Даткович
30
80
16
Бехарано
25
21
7
Нарсинг
24
11
Фараж
11
11
11
Фараж
15
Миличевич
4
Томович
4
Томович
15
Миличевич
5
Гальоло
30
Кателарис
30
Кателарис
5
Гальоло
6
Каптум
10
Тричковски
10
Тричковски
6
Каптум
9
Соль
21
Лопеш
21
Лопеш
9
Соль
30
8
8
30
25
10
10
25
Остались в запасе
АЕК
Неа Саламис Фамагуста
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕК - Неа Саламис Фамагуста
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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